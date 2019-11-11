بعد احتجاجات العراق ولبنان.. تفاصيل ذعر عبدالملك الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

أثارت الانتفاضة الشعبية ضد المشروع الإيراني في العراق ولبنان، مخاوف زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي الذي وجه بحملة اعتقالات ضد ضباط وجنود من المخابرات والأمن المركزي الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح ،الذين يخشى انتفاضتهم. وزعم الحوثي في خطاب ألقاه أول أمس السبت، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين، أن ما يحدث في لبنان والعراق هدفه إحداث ثغرات في المشروع الحوثي. وكشفت مصادر خاصة في صنعاء للصحيفة أن زعيم المليشيا وجه منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان والعراق، باعتقال عدد من ضباط الأمن السياسي الذين عملوا مع نظام الرئيس السابق، أوالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي قبل الانقلاب، وضباط وعناصر في الأمن المركزي. وأفادت المصادر بأن مليشيا الحوثي اعتقلت منذ يومين 26 ضابطاً من جهاز الأمن السياسي في صنعاء على رأسهم رئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد علي الشاحذي، وأودعتهم سجناً خاصاً في نفس الجهاز، ووجهت لهم تهماً عديدة بينها الخيانة، كما قبضت على عدد من الجنود وضباط الأمن المركزي. وكشفت المصادر ذاتها أن مئات من الضباط والجنود يقبعون في سجون المليشيا، بعد رفضهم حضور دورات تدريبية طائفية، وأسلوب العصابات الذي تدير به المليشيا مؤسسات الدولة.

