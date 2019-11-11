تعز.. تسجيل أكثر من 2000 حالة مصابة بالحمى الفيروسية خلال خمسة أسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

انتشرت الحمى الفيروسية بشكل مخيف في محافظة تعز جنوبي غربي اليمن، خلال شهر أكتوبر والنصف الأول من شهر نوفمبر الحالي.



وقال مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز ، "إن خلال الخمسة الاسابيع الماضية، تم تسجيل أكثر من 2000 حالة يشتبه اصابتها بفيروس الحمى بمختلف انواعه.

وأوضح السامعي، "أن 10% هي حمى ضنك وحمى الشمندونية، فيما البقية حالات فيروسية تجتاح الساحل الجنوبي الغربي ابتداءً من مديرية "التحيتا، بيت الفقيه، الدريهمي، الخوخة" والمديريات الغربية من محافظة تعز الأربع "المخا، الوازعية، ذباب، موزع".

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وأضاف في حديثة وفق مواقع محلية ، هذه الفيروسات تجتاح هذه المناطق، بسبب تساقط الامطار وعدم وجود المكافحة المستمرة بشل متواصل".

وتابع قائلا: "نحن في تعز بدأنا بمكافحة البعوض الناقل، عن طريق عملية الرش الضبابي شروقا وغروبا، وسنستمر حتى نتمكن من القضاء على الوباء".

فيما قال الدكتور آدم الجعيدي أن سوى 5% من الحالات مثبته أنها مصابة بحمى الضنك، فيما 95 في المئة من الحالات لم يعرف نوع الفيروس.

ووجه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، بصرف مبلغ خمسين مليون ريال لمواجهة حمى الضنك بشكل عاجل، داعياً مكتب الصحة العمل بشكل عاجل بوضع خطة طارئة من أجل محاصرة وباء حمى الضنك والقضاء عليه.

ودعا مكتب الصحة بالمحافظة، المنظمات الدولية بضرورة التدخل السريع في القضاء على وباء حمى الضنك الموسمي الذي بدا يتفشى في المدينة.