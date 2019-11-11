مصرع أحد أبرز القيادات الحوثية الميدانية مع مرافقيه بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الضالع - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، بمصرع قيادي حوثي مع مرافقيه.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية، إن القيادي ‎الحوثي صديق عبدالغني سفيان قتل مع عدد من مرافقيه. ويعد الصريع أحد أبرز القادة الميدانيين للمليشيا الانقلابية في جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة. وكانت مواجهات عنيفة اندلعت منتصف الليل بين أفراد القوات المشتركة من جهة وبين المليشيا الإيرانية من جهه أخرى في جبهة الفاخر وحجر.

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