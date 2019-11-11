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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتفاصيل.. هجوم حوثي واسع على حيس جنوب محافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران هجوماً واسعاً على مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة..
ويأتي هذا استمراراً لخروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة شمال غرب حيس قادمة من مثلث العدين ، بالتزامن مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على المواقع.
وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع العناصر الحوثية ، وتمكنت من كسر الهجوم والتصدي لمسلحي المليشيا ، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح..
ورفعت المليشسات الحوثية من وتيرة هجماتها المتصاعدة على مناطق متفرقة من مديريات محافظة الحديدة ، في تصعيد خطير تسعى المليشيا من خلاله لنسف عملية السلام الأممية في الحديدة.
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