بالتفاصيل.. هجوم حوثي واسع على حيس جنوب محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران هجوماً واسعاً على مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة..



ويأتي هذا استمراراً لخروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة شمال غرب حيس قادمة من مثلث العدين ، بالتزامن مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على المواقع.

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع العناصر الحوثية ، وتمكنت من كسر الهجوم والتصدي لمسلحي المليشيا ، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح..

ورفعت المليشسات الحوثية من وتيرة هجماتها المتصاعدة على مناطق متفرقة من مديريات محافظة الحديدة ، في تصعيد خطير تسعى المليشيا من خلاله لنسف عملية السلام الأممية في الحديدة.