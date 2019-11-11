مليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية أحياء سكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة ظهر اليوم الاثنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة.

Advertisements مصادر محلية في حيس أفادت ان المليشيات استهدفت منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبسلاح 14.5 بشكل مكثف وعشوائي. وأكدت المصادر تعرض أحياء سكنية أخرى في الأطراف الجنوبية للمدينة، للإستهداف برصاص القناصة وبالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا. وتأتي هذه الانتهاكات عقب تمكن القوات المشتركة من التصدي لهجوم واسع شنته المليشيات الحوثية مساء أمس الأحد على مدينة حيس، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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