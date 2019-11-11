صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 11، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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