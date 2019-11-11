"المشتركة" تكسر هجوما لمليشيا الحوثي شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ الضالع كسرت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية في الساعات الأخيرة من مساء الأحد 10 نوفمبر /تشرين الثاني 2019م، زحفاً لمليشيا الحوثي الإرهابية، شمال غربي الضالع.

وأكد مصدر عسكري أن وحدات من القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية كسرت زحفاً لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على مواقع تتمركز فيها المشتركة والمقاومة الجنوبية في حبيل العبدي، بمنطقة الفاخر، غربي مدينة قعطبة شمالي الضالع. Advertisements ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وسقط خلال المواجهات عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بينما لاذ البقية بالفرار يجرون وراءهم خيبات الهزيمة. في السياق ارتقى علي أحمد علي مساعد -لاعب نادي نصر الضالع سابقاً- شهيداً وهو يقاتل في صفوف المقاومة الجنوبية، ضد المليشيا الحوثية.

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