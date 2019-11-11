سيئون .. إحالة مظاريف 17 مشروعاً الى اللجنة الفنية لتحليلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أحالت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها،اليوم، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،مظاريف 17 مشروعا ممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط الى اللجنة الفنية لتحليلها.



وتتوزع المشاريع في خمسة مشاريع بالتربية والتعليم و 4 بالصحة العامة والسكان و 3 بالمياه و 3 بالنظافة وواحد بالرياضة وواحد لمركز توحد اطفال سيئون " موزعة على مديريات سيئون و شبام وتريم والقطن وساه .

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وأمس، جرى في سيئون فتح مظاريف 9 مشاريع تنموية بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء من حصة الوادي من مبيعات النفط و بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد عبدالهادي التميمي و أعضاء لجنة المناقصات بوادي حضرموت و الصحراء .

وتبلغ تكلفة التسعة المشاريع 2 مليون و 692 الف و 338 دولار بتمويل من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط و تمثل هذه المشاريع جزء من 27 مشروعا سيتم فتح مظاريف المتقدمين لها غدا الاثنين و بعد غد الثلاثاء

و كانت المشاريع كالتالي : 1 - بناء الطوارى التوليدية و الدور الثاني لمركز الامومة والطفولة بمستشفى تريم العام . 2 - بناء مقر نادي الهلال بالسويري . 3 - بناء 18 فصل + مرافق مدرسة المطار بتريم . 4 - بناء 3 فصول بالدور الثاني لثانوية شبام للبنات . 5 - بناء 6 +مرافق لثانوية الحوطة بنات 6 - بناء و تجهيز بئرين ماء في حقل موشح بمديرية شبام 7 - بناء 18 فصل + مرافق لمدرسة النور بالقرن لمديرية سيئون 8 - بناء الدور الاول لمركز التوحد بسيئون 9 - بناء و تجهيز بئرين ماء في حقل جثمة بسيئون.