شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشطة جنوبية تروي موقف إنساني كبير للهلال الأحمر الإماراتي بعدن .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت ناشطة جنوبية تطلق على نفسها أسم "ميمي باجنوبية" أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي آسر قلوب الناس في عدن، بأعماله الإنسانية .

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وروت ميمي باجنوبية موقف إنساني كبير لهيئة الهلال الأحمر مع أسرة عدنية عفيفة جار عليها الزمن وأضطرها للعوز والحاجة .. مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قدم المساعدات لهذه الأسرة العدنية دون أن يتم إحراج هذه العائلة .

وقالت ميمي باجنوبية أن أبناء عدن معروفون بالعزة والعفة والكرامة .. متوجهة بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الإنسانية في عدن .