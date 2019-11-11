أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الاثنين .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

البيان تؤكد تواصل الدعم الإنساني الإماراتي لليمن بشكل مستمر https://www.elyamnelaraby.com/433498/ لماذا عادت أزمة المشتقات النفطية في مناطق المليشيا بعد فعالية المولد؟ https://www.elyamnelaraby.com/433501/ تعرف على إنتهاكات الميليشيات في الساحل الغربي خلال عشرة أيام https://www.elyamnelaraby.com/433503/ مصادر : الأوضاع في جبهات الحديدة تتجه نحو التصعيد العسكري https://www.elyamnelaraby.com/433504/ سلطات مأرب تعتقل قياديا في حزب المؤتمر https://www.elyamnelaraby.com/433505 صحيفة سعودية تكشف تعديلات هامة سيشملها هيكل الحكومة https://www.elyamnelaraby.com/433507/ وفاة الإعلامية حنان عبد الله بحادث مروري في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/433508/ مصادر مالية تقدر صرف الحوثيين نحو 65 مليار ريال لإقامة فعاليات طائفية https://www.elyamnelaraby.com/433509/ الكشف عن مسرحية حوثية جديدة لتأكيد مزاعم تثبيت الأمن https://www.elyamnelaraby.com/433513/ على غرار الخارجية .. الوزارات والمؤسسات الحكومية تتهيأ لإستئناف نشاطها في عدن https://www.elyamnelaraby.com/433514/ مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بالجوف Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/433516/ مصرع قيادي حوثي بارز في معارك الضالع .. الإسم https://www.elyamnelaraby.com/433521/ تصرفات لاعب قطري تجاه نظيره اليمني تثير إستياءاً واسعاً https://www.elyamnelaraby.com/433525/ حضرموت.. "إنقاذ" تبدأ توزيع مواد إيوائية للأسر النازحة بمخيمات بويش بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/433547/ مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد توزع الكتب الدراسية على تلاميذ سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/433559/ سياسي جنوبي : إتفاق الرياض وضع الجنوب نداً للشمال https://www.elyamnelaraby.com/433563 الإمارات تنفذ مشروع مياه "حوارم قف العوامر" في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/433567/ شاهد .. الإمارات تعيد تأهيل 36 مدرسة على امتداد مديريات الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/433568/ شركة علي بابا تحقق خلال ساعات ما يفوق ثلاث مرات الدخل القومي اليمني https://www.elyamnelaraby.com/433569/ مأرب.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في المخدرة بصرواح https://www.elyamnelaraby.com/433572/ محافظ حضرموت: اتفاقية الرياض تؤسس لمبدأ السلام https://www.elyamnelaraby.com/433574/ بعد اتفاق الرياض.. خبير اقتصادي يقدم روشتة عاجلة للحكومة المقبلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني للبلاد https://www.elyamnelaraby.com/433582

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