شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر شاهد كيف أصبحت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بعد عملية تجميل ونفخ لمنطقة حساسة وهكذا كانت النتيجة الصادمة (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مقطع فيديو، يظهر تشوه وجهها بسبب عملية تجميل أجرتها مؤخرا.



وقالت في الفيديو الذي نشرته على تطبيق ” سناب شات ”، إن العملية تسببت في مشكلة في خدها الأيسر والتي أدت إلى تورمه وفقدانها الإحساس به .

وأضافت: " لمن يسأل عن مشكلة وجهي بالفعل خدي متورم بسبب العملية الأخيرة حيث لا اشعر به .. وذلك بسبب تخديره أثناء العملية بأكثر من حقنة لذلك البعض يقول أن وجهي معوج لكن في الحقيقة ذلك نتيجة التورم الحادث بعد العملية " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف أصبحت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بعد عملية تجميل ونفخ لمنطقة حساسة وهكذا كانت النتيجة الصادمة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.