فتح مظاريف مناقصة مشاريع للمياه والصرف الصحي بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ مأرب

جرى اليوم بفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة مأرب فتح مظاريف مناقصة مشروع شبكة ومنظومة معالجة الصرف الصحي الطارئ لمدينة مأرب، ومناقصة مشروع مياه حي الروضة ونازحي كلية المجتمع، والممولان من قبل صندوق التمويل الانساني في اليمن عبر مؤسسة بناء للتنمية.



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و جرت عملية فتح المظاريف من قبل اللجنة بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام المعلومات والاحصاء بديوان المحافظة عبد ربه حليس، ومندوبين عن الشركات والمقاولين المتقدمين بالعطاءات للمنافسة في المناقصتين وعددهم (15) متنافسا، ثم احالت اللجنة العطاءات المقدمة الى لجنة التحليل الفني لاستكمال الاجراءات القانونية.

إلى ذلك شدد وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع بالمواصفات والجودة وبما لا يتعارض مع مشروع الصرف الصحي العام لعاصمة المحافظة.