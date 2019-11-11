شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت: اتفاقية الرياض تؤسس لمبدأ السلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، إن اتفاق الرياض تاريخي وسينقل اليمن إلى دولة مؤسسات، مُضيفاً أن ذلك ما يتطلع إليه سُكان اليمن، لأننا فى حاجة إلى الوصول لسلام دائم.



وأضاف البحسني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، أنه يأمل فى أن يسود الأمن كافة المحافظات اليمنية، والسير في طريق التنمية، خاصة بعد تقديم شهداء وجرحي من أجل استقرار اليمن، مُتلفظاً “سنكون صادقين مع الشهداء”. وأشار محافظ حضرموت، إلى أنه لابد من انتظام العمل داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية، وأن الاتفاقية تؤسس لمبدأ السلام.

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