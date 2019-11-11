اخبار الخليج / اخبار اليمن

مسلحو الإصلاح يغلقون مستشفى خاص في تعز لمطالبته بدفع تكاليف علاج جريح

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحو الإصلاح يغلقون مستشفى خاص في تعز لمطالبته بدفع تكاليف علاج جريح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

مسلحو الإصلاح يغلقون مستشفى خاص في تعز لمطالبته بدفع تكاليف علاج جريح

تعز - الخليج 365

اقدم مسلحون ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الإثنين، على إغلاق مستشفى الصفوة بتعز، حسبما نقل موقع نيوز يمن عن مصدر طبي .

Advertisements

 

وبرر المسلحون إغلاق المشفى لرفضه علاج أحد الجرحى، في حين قال مصدر طبي بالمستشفى إن المستشفى استقبل الجريح وعمل له الإسعافات اللازمة، ولكن المسلحين رفضوا دفع تكاليف العلاج وشراء علاجات لازمة للطبيب.

 

واستغرب المصدر بلطجة المسلحين في إغلاق المشفى وإشهار السلاح على الطاقم، داعياً نقابة الأطباء للتضامن واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء هذا الاعتداء الهمجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحو الإصلاح يغلقون مستشفى خاص في تعز لمطالبته بدفع تكاليف علاج جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا