شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحو الإصلاح يغلقون مستشفى خاص في تعز لمطالبته بدفع تكاليف علاج جريح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

اقدم مسلحون ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الإثنين، على إغلاق مستشفى الصفوة بتعز، حسبما نقل موقع نيوز يمن عن مصدر طبي .

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وبرر المسلحون إغلاق المشفى لرفضه علاج أحد الجرحى، في حين قال مصدر طبي بالمستشفى إن المستشفى استقبل الجريح وعمل له الإسعافات اللازمة، ولكن المسلحين رفضوا دفع تكاليف العلاج وشراء علاجات لازمة للطبيب.

واستغرب المصدر بلطجة المسلحين في إغلاق المشفى وإشهار السلاح على الطاقم، داعياً نقابة الأطباء للتضامن واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء هذا الاعتداء الهمجي.