حملات حوثية ممنهجة لمنع تعليم الفتيات في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تشن حملات ممنهجة لمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وأكدت الناشطة ندوى الدوسري في تغريدة على حسابها في "تويتر" أن الحوثيين يمنعون الفتيات في مديرية المتون من الذهاب إلى المدرسة.

ومديرية المتون إحدى مديريات محافظة الجوف ويبلغ عدد سكانها 28 ألفاً و411 نسمة بحسب الاحصاء الرسمي لعام 2004.

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وتابعت الدوسري أن الحوثيين شنوا حملة في المساجد المحلية ضد تعليم الفتيات، وشجعوا الأطفال على إلقاء الحجارة على أي فتاة تجرؤ على الذهاب إلى المدرسة".

وقالت الدوسري "أضحك عندما أسمع "محللين" غربيين يتحدثون عن جناح "حوثي" معتدل، هذا شيء يبدو مثيرًا لكنه غير موجود".

وتسيطر ميليشيا الحوثي على أجزاء واسعة من محافظة الجوف في حين يحكم الجيش الوطني السيطرة على مديرية الحزم عاصمة المحافظة.