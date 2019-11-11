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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي جنوبي : إتفاق الرياض وضع الجنوب نداً للشمال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
الخليج 365
قال السياسي الجنوبي، الدكتور، علي صالح الخلاقي، أن اتفاق الرياض وضع الأمور في نصابها ووضع الجنوب نداً للشمال وشريكاً فاعلاً مع التحالف العربي ووحد الجهود نحو مواجهة العدو الرئيسي.
وأكد في منشور له بالفيسبوك، أن العبرة في التنفيذ وعلى الجنوبيين في الشرعية والانتقالي أن يحرصوا على مصلحة أهلهم وبلدهم بتمثيل الجنوب خير تمثيل وتوحيد مواقفهم والتنازل لبعضهم من أجل الجنوب وشعب الجنوب.
ويرى الخلاقي انه لا مجال لعودتهم الى باب اليمن الذي ما زال موصدا أمام ابنائه الهاربين بيد عصابة الحوثيين وهم أولى بتحريره .. مشيراً إلى أنه اذا ما أرادوا بتحريك جبهاتهم الراكدة سيكون الجنوبيون عونا لهم مع التحالف العربي .
وأضاف "أما الجنوب فهو اليوم بيد أهله ويتسع لابنائه جميعا" .
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