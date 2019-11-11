اجتماع في الجامعة العربية لتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تعقد الأمانة العامة الاجتماع الاول لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وذلك يومي 30-31 اكتوبر2019 بمقرها بالقاهرة، ويأتي ذلك الاجتماع تنفيذاً للقرار رقم 480 الصادر عن الدورة (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 17يوليو2019 بشأن "متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج" .



وبحسب موقع الجامعة، يضم هذا الفريق عدداً من المستشارين الإعلاميين في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الاستراتيجيين في التخطيط الذين لديهم القدرة على تقييم انشطة الخطة وتقديم اقتراحات هادفة لتطويرها وتحديثها، فضلاً عن خبير في الشؤون الفلسطينية وخبير مالي وإداري.

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الاجتماع يهدف إلى اجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة بما في ذلك إدخال بعض التعديلات والافكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق اقصى استفادة منها، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.

يشار إلى ان تم اقرار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقدت بتاريخ 15/8/2001، وتعمل الخطة على ثلاث محاور اساسية وهي : القضية الفلسطينية، وتعريف العالم اجمع بالجرائم الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، محاربة ظاهرة الارهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والاسلام في الخارج، وابراز الصورة الصحيحة لهم، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية ازاء هذه المحاور، وفي ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغييرات جامه خلال السنوات الماضية، اعقبها تشويه صورة العرب والاسلام لدى الغرب، تم تحديث الخطة عدة مرات حتى تتماشى مع هذه التغيرات.