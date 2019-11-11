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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد توزع الكتب الدراسية على تلاميذ سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
وزعت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، الكتاب المدرسي على عدد من المدارس في محافظة أرخبيل سقطرى.
وسلمت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، اليوم الاثنين، الكتب المدرسية إلى تلاميذ المرحلتين الأولى والثانية الابتدائية في مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي.
وأعرب أولياء أمور التلاميذ عن تقديرهم لدور المؤسسة في توفير الكتاب المدرسي بعد طباعته في دولة الامارات العربية المتحدة بمواصفات جيدة.
وشهدت المدارس في محافظة أرخبيل سقطرى مشكلات في طباعة الكتب المدرسية خلال الفترة الماضية وعدم القدرة على توفيرها للطلاب.
وتبذل مؤسسة خليفة جهودا في طباعة وتوزيع الكتب المدرسية على مختلف مدارس المحافظة في مختلف المراحل التعليمية، ضمن خطة لتطوير العملية التعليمية في المحافظة.
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