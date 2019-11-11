شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فضيحة من كاميرات المليشيا.. تفجير مدارس وخزانات بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء كشف مقطع فيديو من كاميرات الحوثيين، اعترافات العناصر بتفجير مدارس وممتلكات خاصة وعامة في محافظة حجة؛ وذلك استمراراً لعملياتهم الإرهابية.

Advertisements وأظهر الفيديو اعترافات من عناصر الميليشيات الإرهابية لعملية إرهابية جديدة تتمثل في تفجير مدارس وخزانات في حجة- شمالي اليمن. كما تضمن الفيديو المتداول شرحاً عن تنفيذ العملية الإرهابية، وكيفية تشريك وتسليك المواقع ومن ثم الابتعاد عنها وتفجيرها.

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