حضرموت.. "إنقاذ" تبدأ توزيع مواد إيوائية للأسر النازحة بمخيمات بويش بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ المكلا

بدأت مؤسسة انقاذ للتنمية تنفيذ مشروع توزيع مواد ايوائية غير غذائية صباح اليوم الأحد، للأسر النازحة من محافظة الحديدة بمخيم بويش بمدينة المكلا، وبتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.



هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الاغاثية والانسانية التي تنفذها مؤسسة انقاذ للتنمية، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر النازحة بسبب الحروب والصراعات من محافظة الحديدة، وتقديم لهم المواد الايوائية الضرورية، لمساعدتهم في توفير لهم بيئة مناسبة للعيش في هذه المخيمات.

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وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة انقاذ الأستاذ صالح عُمير إن المواد الايوائية تتكون من فرش وبطانيات ومخدّات وخزانات ماء وأدوات طبخ وطرابيل وفرش أرضيات وأفران تقليدية"التنانير"، مشيراً الى أن المشروع يستهدف 23 أسرة من الأسر النازحة من محافظة الحديدة مكونة من 116 فرداً، بعد أن قامت المؤسسة بحصر عدد الأسر النازحة وتحديد احتياجاتها الضرورية، ومن ثم توفيرها بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.

ولفت منسق المشروع الإعلامي سالم بافطيم الى أن مشروع توزيع مواد ايوائية غير غذائية استهدف 243 فرداً مم النازحين، موزعين على منطقتي بويش وفوة بمدينة المكلا، مضيفاً بأنه تم تدشين المرحلة الأولى في مخيمات بويش بتنفيذ من مؤسسة انقاذ للتنمية، وسيتم تدشين المرحلة الثانية غداً الاثنين في مخيمات فوة بتنفيذ مؤسسة الطاف، وبتمويل مؤسسة صلة للتنمية، وذلك لتحسين البنية التحتية وتقديم المواد الايوائية ومساعدة الأسر النازحة بمدينة المكلا.

من جهتها بيّنت مسؤولة وحدة النازحين بمدينة المكلا الأستاذة حنان بابقي أن هذه الأسر اجبرتها ظروف الحرب والصراع بمحافظة الحديدة الى النزوح الى مناطق أكثر أمان، واقدموا الى مدينة المكلا عاصمة حضرموت كونهم يرون انها المكان الآمن والمناسب لعيشتهم فيه، مشيدة بهذا المشروع الذي نفذته مؤسسة انقاذ ومولته مؤسسة صلة الذي يلبي الإحتياجات الضرورية من المواد الايوائية للأسر النازحة.

بدورهم عبّر المستفيدون من المشروع عن شكرهم وتقديرهم لمؤسستي انقاذ وصلة على تقديم المواد الايوائية التي ستساعدهم على المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرين الى أن هذه الدعم للأسر اللاجئة بمخيم بويش بالمكلا هو الأول من نوعه منذ نزوحهم الى حضرموت.