مصرع قيادي حوثي بارز في معارك الضالع .. الإسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لقي قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعه، مع عدد من عناصره خلال المواجهات التي شهدتها جبهات محافظة الضالع، ليل الأحد .



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وقال المسؤول الاعلامي عن جبهة الفاخر-قعطبة مرزوق الصيادي "ان القيادي صديق عبدالغني سفيان لقي مصرعه مساء أمس برفقة عدد من المسلحين الحوثيين بعد مواجهات عنيفة في جبهة الفاخر" .

وأكد الاعلامي مرزوق ان القيادي صديق عبدالغني سفيان قد قتل خلال المواجهات التي اندلعت اليوم في جبهة الفاخر مع عدد من العناصر التابعة له .

واوضح الصيادي ان القيادي في جماعة الحوثيين صديق سفيان يعد من ابرز القيادات الميدانية في الميليشيات ومقتله يعد خسارة كبيرة في صفوف الحوثيين.