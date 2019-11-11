على غرار الخارجية .. الوزارات والمؤسسات الحكومية تتهيأ لإستئناف نشاطها في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر حكومية، عن تحركات متواصلة تقوم بها الحكومة والتحالف العربي لإستئناف عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على غرار وزارة الخارجية التي أعلنت أول أمس، عن إستئنناف نشاطها .



وأعلنت وزارة الخارجية استئناف أعمالها كافة في العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية .

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وقالت الماصدر، أن الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى التي تعتزم العودة للعمل هي تلك التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين اليمنيين، كما تنتظر عدن وصول رئيس الحكومة، تنفيذاً لاتفاق الرياض، الذي نص على مباشرة رئيس الحكومة الحالية أعماله من عدن، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من توقيع الاتفاق، لتفعيل مؤسسات الدولة.

يأتي هذا، في وقت انطلقت في العاصمة السعودية، أمس، أعمال ورشة العمل المشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، بعنوان «مستقبل التنمية وإعادة الإعمار في اليمن».

وأوضحت الحكومة اليمنية، أن دعم المملكة من خلال ودائع البنك المركزي، ودعم المشتقات النفطية لقطاع الطاقة، كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو سلبي بـ 10 في المئة، إلى أول معدل إيجابي قدره 2 في المئة في عام 2018، لأن الودائع والمنحة عززت ميزانية الدولة.