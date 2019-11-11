شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الإعلامية حنان عبد الله بحادث مروري في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء تسبب حادث مروري في رحيل الإعلامية والناشطة اليمنية حنان عبد الله بعد اصطدام سيارتها الخاصة بشارع الستين في العاصمة صنعاء .

Advertisements وقالت مصادر إعلامية إن الإعلامية حنان عبد الله والتي توقفت عن العمل الإعلامي. وتابعت المصادر أن الإعلامية حنان عبد الله كانت تشغل منصب مديرة لمنظمة بنت إنسانية وخيريه والتي تنشط في العمل الخيري والإنساني . هذا وكانت الإعلامية حنان قد شنت هجوم عنيف على المليشيا الحوثية بعد اساءه استخدامهم للمولد النبوي لتحقيق مصالحهم الشخصية.

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