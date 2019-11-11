قيادي حوثي يسجن 5 دقائق فقط بعد قتله مواطنا دهسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أكد الصحفي طارق الحميدي، أن ميليشيا الحوثي قتلت نجله الشاب عبدالله وذلك بدهسه بسيارة مشرف حوثي بالعاصمة صنعاء.



وكشف الصحفي الحميدي في بلاغ نشره على صفحته بـ”فيسبوك” ان المليشيات لم تسجن الجاني سوى خمس دقائق ليأتي مشرف الجماعة بمديرية معين ويخرجه من الاحتجاز بدون أي مسوغ قانوني.

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وأضاف والد المجني عليه ان محامي المتهم قدم عريضة يتهم فيها الشهيد عبدالله انه المتسبب الرئيسي بقتل نفسه ويطلب من المحكمة التقرير بمسؤولية المجني عليه بوفاة نفسه.

وقال الحميدي إنه عند إثارة الموضوع إعلاميا حضر الجاني لإدارة المرور لدقائق معدودة ووكل محامياً للمرافعة أمام محكمة المرور رغم ان القضية جنائية ويفترض أن تحال إلى محكمة مختصة.