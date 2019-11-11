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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطات مأرب تعتقل قياديا في حزب المؤتمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر محلية بمحافظة مأرب إن الأجهزة الامنية بمارب والتابعة لحزب الاصلاح الاخواني اعتقلت القيادي المؤتمري الشيخ عبدالعزيز السراجي.
ونقلت وكالة خبر عن المصادر انه تم اعتقال الشيخ السراجي فور وصوله من محافظة تعز لزيارة اقارب له في مارب الخميس الماضي دون معرفة الأسباب أو التهمه الموجهه ضده.
وناشدت أسرة الشيخ السراجي بسرعة إطلاق سراحه، محملا السلطات الاخوانية بمأرب مسؤولية حياته.
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