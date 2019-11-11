شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطات مأرب تعتقل قياديا في حزب المؤتمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت مصادر محلية بمحافظة مأرب إن الأجهزة الامنية بمارب والتابعة لحزب الاصلاح الاخواني اعتقلت القيادي المؤتمري الشيخ عبدالعزيز السراجي. Advertisements ونقلت وكالة خبر عن المصادر انه تم اعتقال الشيخ السراجي فور وصوله من محافظة تعز لزيارة اقارب له في مارب الخميس الماضي دون معرفة الأسباب أو التهمه الموجهه ضده. وناشدت أسرة الشيخ السراجي بسرعة إطلاق سراحه، محملا السلطات الاخوانية بمأرب مسؤولية حياته.

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