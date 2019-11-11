مصادر : الأوضاع في جبهات الحديدة تتجه نحو التصعيد العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكدت مصادر عسكرية وأخرى محلية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، اتجاه الأوضاع في جبهات الساحل نحو التصعيد العسكري، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة إيرانياً، في مديريات الدريهمي وحيس والمخا، الأمر الذي أكده البيان الأخير لرئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة، ابهيجيت جوها.



واتهم بيان الأمم المتحدة، على لسان رئيس فريقها في الحديدة، ميليشيات الحوثي بشكل واضح بالتصعيد العسكري في جبهات الساحل، من خلال استحداث تحصينات، وتحريك قوات، وشن هجمات صاروخية في جبهات عدة، ما يعد خلافاً لترتيبات اتفاق استوكهولم.

وذكر بيان صادر عن رئيس فريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة، أبهيجيت جوها، أنه وخلال الأيام الأخيرة، وردت تقارير حول حوادث تتضمن استحداث تحصينات جديدة، وتحريكاً للقوات، واستخدام طائرات مُسيرة، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع الاتفاقات بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، مشيراً إلى أنه في ظل هشاشة الوضع في الحديدة، يحث الفريق جوها الطرفين في اليمن على استمرار انخراطهما في العمل بشكل مُشترك وبروح النية الحسنة، من خلال آلية التهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار للتعامل مع الحوادث التي قد تُشكل تصعيداً للعنف في الحديدة.

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ويعد بيان جوها الثاني في خلال أسبوع الذي يصدره بشأن استمرار التصعيد العسكري في جبهات الساحل، وأكد فيه التزام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المستمر في دعم عمل الطرفين من خلال الآلية، كما كرر نداءه للأطراف بالكف عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق استوكهولم.

في الأثناء، واصلت ميليشيات الحوثي تصعيدها العسكري، وشن هجماتها اليومية باتجاه مواقع القوات اليمنية المشتركة والأحياء السكنية في مناطق عدة، وقامت أمس بشن هجوم بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات اليمنية المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وذكر مصدر في القوات اليمنية المشتركة قيام الميليشيات بشن عملية قصف عنيف ومكثف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120، طال مواقع القوات المتمركزة في المنطقة بقذائف الهاون عيار 82، وبقذائف مدفعية الهاوزر.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات قصفت مواقع «المشتركة» في مديرية حيس، مستخدمة الأسلحة الرشاشة والقناصة وسلاح الدوشكا وسلاح البيكا وسلاح 14.5، وتمكنت القوات المشتركة من إفشال هجوم للميليشيات، وشنت هجوماً معاكساً باتجاه مواقعها في شمال غرب المديرية، الذي فرت إليه عناصر الحوثي، وقامت بعملية تمشيط واسعة، وإزالة استحداثات ومتاريس، وتدمير سلاح عيار 23، وإحراق مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في مزارع شعب بني زهير غرب حيس.

كما واصلت الميليشيات تصعيدها في مديرية الدريهمي، ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، التي سقطت فيها أكثر من 16 قذيفة هاون، أطلقتها الميليشيات على الأحياء السكنية في المنطقة، وأطلقت أربعة صواريخ كاتيوشا وعدداً من قذائف المدفعية على مدينة الدريهمي.