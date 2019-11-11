تعرف على إنتهاكات الميليشيات في الساحل الغربي خلال عشرة أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

رصدت وسائل إعلام محلية وعربية، 514 إنتهاكاً إرتكبته ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الساحل الغربي خلال الـ10 الايام الماضية .

كما رصدت تلك الوسائل، 11 خرقاً إرتكبته الميليشيات في إتفاق الهدنة المنبثق عن إتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والميليشيات في نوفمبر من العام الماضي .

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وتسببت تلك الخروقات والإنتهاكات بنزوح 30 الف أسرة من المدينة، فيما بلغ عدد قتلى الإنتهاكات وخروقات قرابة 300 مدني .

وأكدت مصادر عسكرية وأخرى محلية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، اتجاه الأوضاع في جبهات الساحل نحو التصعيد العسكري، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة إيرانياً، في مديريات الدريهمي وحيس والمخا، الأمر الذي أكده البيان الأخير لرئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة، ابهيجيت جوها.