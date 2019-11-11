شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. قوات الجيش تستعيد مواقع جديدة في خب والشعف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات حررت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء الأحد 10 نوفمبر 2019، مواقع جديدة كانت تحتلها مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف، شرقي محافظة الجوف.

وأكد مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسيه، أن قوات الجيش حررت جبل صبرين وجبل "أم الحجار" ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف. Advertisements وأضاف العميد بن راسيه، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية. ولفت إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها المليشيا في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش.

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