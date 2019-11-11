لماذا عادت أزمة المشتقات النفطية في مناطق المليشيا بعد فعالية المولد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

بدأت أزمة مشتقات في العاصمة صنعاء بعد ساعات من انتهاء فاعلية المولد التي أقامتها مليشيا الحوثي وحشدت لها دعما غير مسبوق هذا العام.



وعلى الرغم من أن المشتقات النفطية ظلت متوفرة طوال الأيام الماضية في مختلف المحطات بصنعاء وغيرها، إلا أنها اختفت بشكل مفاجئ عقب انتهاء الفعالية.

وتؤكد المصادر أن أنه وخلال الأسبوعين الماضيين دخلت ميناء الحديدة قرابة 12 سفينه تحمل أكثر من 90 الف طن من مادة البنزين واكثر من 40 الف طن ديزل وكميات من المازوت ايضاً مخصصة للكهرباء ولمصانع الحكومية والخاصة، وخلال الاسبوع المنصرم ساد السوق حالة ركود شبة حاد وتراجع الاقبال بشكل كبير على شراء البترول في السوق بالعاصمة صنعاء, ما يعني من وجهة نظرها استبعاد نفاذ الكمية بشكل مطلق.

وأثار هذا الاختفاء المفاجئ تساؤلات عن حقيقة وجود أزمة، في حين أكدت مصادر خاصة أن الكميات المتوفرة في مخازن شركة النفط كبيرة، وأن المليشيا تفتعل أزمات.

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وتضيف المصادر، أن المليشيا الحوثية حرصت على توفير البنزين والديزل في المحطات خلال الإعداد لفعالية المولد، حتى لا يتعرقل من دعتهم للحضور، قبل أن تعود وتفتعل أزمة جديدة.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا أخذت كميات كبيرة من المخزون لصالح الفعالية، إلا أن هذا لا يستدعي وجود أزمة.

وتؤكد المصادر، لـ"الخليج 365" أن الأزمة مفتعلة، لأغراض كثيرة، منها حرص المليشيا على إنعاش السوق السوداء، التي تدر عليها المليارات، إضافة إلى متاجرتها بالوضع الإنساني.

وتقول المصادر، إن افتعال الأزمة الجديدة كان واضحا، ويكشف حقيقة ما قيل سابقا إنها أزمات.

وتتابع المصادر: بشكل مفاجئ وفي لحظة واحدة توقفت كثير من المحطات في صنعاء، وبدأت طوابير السيارات تعود كما كانت في السابق. لا يمكن أن يصدق أحد أن هذه فعلا أزمة طبيعية.