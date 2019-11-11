شاهد.. العثور على مقذوفات مرمية في قطاع البريقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
خاص_الخليج 365
قوات الحزام الأمني في القطاع الأول تعثر على مقذوفات مرمية بموقع للنفايات في مديرية البريقة غربي العاصمة عدن
وأوضح قائد القطاع الأول مصطفى العطيري انه فور استلام بلاغ من أحد المواطنين تحركت قوة من طوارئ القطاع لموقع المقذوفات وتم تمشيط المنطقة والعثور عليهم
وجرى في حينها نقل المقذوفات إلى مقر القطاع في المديرية ومن ثم إلى مركز الحزام الأمني في العاصمة عدن.
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