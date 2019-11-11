شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. العثور على مقذوفات مرمية في قطاع البريقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

قوات الحزام الأمني في القطاع الأول تعثر على مقذوفات مرمية بموقع للنفايات في مديرية البريقة غربي العاصمة عدن



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وأوضح قائد القطاع الأول مصطفى العطيري انه فور استلام بلاغ من أحد المواطنين تحركت قوة من طوارئ القطاع لموقع المقذوفات وتم تمشيط المنطقة والعثور عليهم

وجرى في حينها نقل المقذوفات إلى مقر القطاع في المديرية ومن ثم إلى مركز الحزام الأمني في العاصمة عدن.