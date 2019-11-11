عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل عناصر حوثية في هجوم نوعي للقوات الجنوبية غربي قعطبة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

نفذت القوات المسلحة الجنوبية الأحد، عملية نوعية استهدفت من خلالها بعض مواقع المليشيات الحوثية في جنوب حبيل السماعي غربي بلدة صبيرة بقعطبة شمال الضالع.

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وتمكنت القوات الجنوبية المرابطة في جبهة بتار غربي مديرية قعطبة، من الهجوم على ثلاثة مواقع تابعة للمليشيات الحوثية جنوب حبيل السماعي، ما أسفر عن سقوط 8 حوثيين بين قتيل وجريح.

وجاءت تلك العملية رداً على قيام المليشيات الحوثية السبت، باستهداف المناطق الآهلة بالسكان في وادي المشاريح بقذائف الدبابات ومقذوفات الهاون.

يأتي هذا فيما نجحت القوات الجنوبية صباح الأحد، في صد محاولة تسلل قامت بها المليشيات الحوثية في نفس الجبهة.

يشار إلى أن المواجهات العسكرية جاءت بعد حالة هدوء حذر شهدته جبهات القتال شمال وشمال غرب الضالع خلال اليومين الماضيين.