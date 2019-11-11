اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الجوف

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطنييحرر مواقع جديدة في الجوف

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الجوف

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد، تحرير مواقع جديدة في مديرية خب والشعف، شرق محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

 

Advertisements

وقال مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاة، العميد محمد بن راسيه، إن قوات الجيش حررت جبل صبرين وجبل "أم الحجار" ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

 

وأكد العميد بن راسية أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وفق بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

 

ولفت إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها الميليشيات، في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني، في الجبهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا