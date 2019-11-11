بالصورة .. الدفاع المدني بصنعاء ينتشل جثة معاق مات غرقاً

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تمكن الدفاع المدني بمحافظة صنعاء، ن انتشال جثة أحد المواطنين بعد أن مات غرقا في إحدى البرك المائية بمحافظة صنعاء .
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أن فريقا تابعا للمصلحة ، انتشل جثة المواطن “رضوان عبدالله ناجي السوات – 25 عاما – ، (معاق) من أبناء مديرية مناخة عزلة الثلث قرية الدارين بمحافظة صنعاء والذي مات غرقا بعد أن سقط في أحد البرك المائية في المنطقة .
وتكرر مصلحة الدفاع المدني تحذيرها لجميع المواطنين من محاولة السباحة في ممرات السيول والسدود المائية والمستنقعات ، كونها غير صالحة للسباحة ، ومجرد المحاولة للسباحة فيها او عبورها يشكل خطورة مؤكدة على الحياة
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