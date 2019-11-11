تعذيب مواطن حتى الموت في ابين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين نقلت وسائل اعلام عن مواطن من جعار ان قوة أمنية عذبت شقيقه حتى الموت بمركز احتجاز تابع لمليشيات العدوان . وبحسب المواطن انيس المرفدي فقد قامت قوة أمنية باعتقال شقيقه ياسر المرفدي بمركز احتجاز وعذبته حتى الموت . ولم تتوفر معلومات عن اسباب واقعة القتل حتى الموت هذه . وناشد المرفدي الذي نشر صورا لشقيقه عقب مقتله الرأي العام مساعدته في تحقيق العدالة.

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