رئيس مجلس الوزراء يبارك تأهل منتخبنا الوطني للشباب الى نهائيات كأس آسيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تأهل المنتخب الوطني للشباب إلى نهائيات كأس آسيا للشباب اوزباكستان 2020، بعد ادائه الفني والكروي الرائع، الذي استحق عليه بجدارة هذا التاهل، عقب فوزه على تركمانستان وسريلانكا وتعادله مع قطر.

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وهنّأ رئيس الوزراء الجهاز الفني لمنتخب الشباب واللاعبين بهذا الأداء الرائع والمشرف للكرة اليمنية ، مشيداً بالمستوى الفني والكروي الذي قدمه منتخب الشباب خلال المباريات وتأهله إلى نهائيات كأس آسيا ورفعهم أسم الجمهورية اليمنية عاليا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن.

وعبر عن شكره وتقديره لرئيس ومدرب وأعضاء المنتخب الوطني للشباب فردا فردا، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء من اجل رفعة اليمن .

ونقل الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصالات هاتفية اجراها بقيادة وزارة الشباب والرياضة وبعثة المنتخب، تهاني فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى إدارة ولاعبي المنتخب بمناسبة هذا التأهل، الذي اسعد جماهير اليمن من أقصاه الى أقصاه في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ الوطن، وتوحدت قلوبهم ومشاعرهم لمساندة المنتخب.. منوها بالحضور الجماهيري المساند للمنتخب والهتافات المعبرة عن حب بلدهم واعتزازهم بنجومهم الشباب الذين لم يخيبوا أملهم وقدموا أداء عكس قدراتهم العالية لتحقيق الغايات والطموحات مهما كانت الظروف والتحديات.