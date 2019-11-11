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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي":إتفاق الرياض الحل الوحيد للأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
.قالت نادرة عبد القدوس نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن اتفاق الرياض هو الحل للازمة اليمنية عموماً وللجنوب خصوصاً، وسيتحقق حلم الجنوبيين في استعادة دولتهم.
وأكد عبد القدوس لـ"الخليج 365"، أن مفتاح حل الأزمة هي القضية الجنوبية التي بعد نضال طويل تم الاعتراف بها دولياً وأضحت تناقَش في المحافل الدولية كقضية إنسانية لشعب تم استلاب حقوقه وأرض تم نهبها واستباحتها باسم الوحدة.
وأضافت نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن اعظم نصر يحققه الجنوبيين بعد ثلاثة عقود من الوحدة المشئومة. المجلس الانتقالي انتزع، بصموده وتحديه لكل العراقيل، اعتراف العالم بقضية شعب الجنوب وفرض إرادته على حكومة تمارس مهامها من فنادق الرياض
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