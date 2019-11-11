شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:



انتقالي سيئون يواصل إشهار وتشكيل اللجان المحلية احتفالا بتوقيع اتفاقية الرياض الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433399/ المشتركة تصد هجوما حوثيا على التحيتا بالحديدة الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433400/ مؤسسة المهرة للأعمال الانسانية تقيم دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433402 الكثيري يناقش مع وزير المالية الجوانب المالية الخاصة بوادي وصحراء حضرموت الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433403/ وزارة الكهرباء : 48 ساعة يفصل منظومة كهرباء عدن عن الخروج والتوقف الكامل الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433404/ قبيلة آل لكسر آل هميم تعرب عن شكرها لكل من قدم لها واجب العزاء في وفاة أحد أبنائها.. بيان الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433405/ تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ومصرع أكثر من 264 محتجا الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433409/ أمن الضليعة بوادي حضرموت يسترجع سيارة مسروقة تابعة لأحد المواطنين الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433411/ مديرية سيئون نموذج يحتذى به في رد الوفاء والاحتفال بتوقيع اتفاقية الرياض الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433414/ القائد الجنوبي علي الشاعري يرتقي شهيدا في في مواجهات ضارية بالضالع الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433416/ قيادي بالحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": الأصوات المنادي بالوحدة حاليًا تطالب بفصل حضرموت الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433417/ معهد أبكس الدولي بالمكلا يستقبل ممثلي منظمة يمن اسفير الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433418/ مركز الملك سلمان يمول حملة وتوعية صحية بجزيرتي الفتش وبكلان بحجة الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433420 عدن.. تدشين البرنامج التدريبي للمشورة في تنظيم الأسرة الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433421/ الحضرمي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433422/ وزير الاعلام يعلق على ممارسات مليشيا الحوثي الإيرانية.. وهمذا وصفها الأحد 10 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/433424/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.