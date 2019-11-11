وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع السفير النرويجي دعم برامج ومشاريع تنمية المرأة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

‌‏بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم مع سفير النرويج غير المقيم لدى اليمن اويفند ستوكه، ‏دعم المشاريع الخاصة بالمرأة وتمويل الخطة الوطنية للمرأة تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1325 والخاص بالأمن والسلم للمرأة والعوائق التي تواجه تنفيذ الخطة، خصوصاً في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن.

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واوضحت الكمال اهمية دعم وتمويل تنفيذ الخطة .. مشيرة الى ان الوزارة عملت على اعداد الخطة الشاملة بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة، مشيرة الى ان الخطة تتضمن تنفيذها في مراحلها الاربع والخاصة بمشاركة المرأة في مرحلة النزاع وبعد النزاع، وحماية المرأة ووقايتها وتنميتها وتقديم الدعم والرعاية الانسانية الخاصة بالمرأة.

وأكدت ان الحكومة ستقدم كل الدعم والتعاون لكافة المانحين الدوليين والمنظمات الدولية لمساندة الحكومة اليمنية في تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بالمرأة ودعم كافة المشاريع الخاصة بالمرأه، وترحب بهذه الجهود، لما من شأنه العمل على حمايتها.

بدورة أشاد السفير النرويجي بالخطة ومستوى الجهد المبذول في اعدادها والمشاريع الخاصة بالمرأة، مبدياً استعداد بلاده في تمويل ودعم هذه الخطط وتنفيذها.