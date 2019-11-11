شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صور فاضحة للرقاصة المصرية فيفي عبده كما لم تراها من قبل وهذا ما كانت تفعلة .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسعة، عقب تداول صور لأحدث إطلالات الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده والتي ظهرت فيها بشكل وملامح مغايرة تماما لما اعتادت الظهور به.

فيفي عبده خضعت لجلسة تصوير لصالح النسخة العربية من مجلة “فوغ” الفرنسية، والتي ظهرت فيها بإطلالات متنوعة ومختلفة، حيث حرصت في الصور الجديدة على وضع ماكياج هادئ غير مبالغ فيه.

واختارت المجلة العالمية فيفي عبده كإحدى الشخصيات في عددها للسعادة.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة فيفي عبده الجديدة، إذ شكك البعض في أن تكون هي بسبب تغير ملامحها.

فيما سخر مغرد من فيفي عبده وقال إن إطلالتها الجديدة تشبه نجم المصارعة العالمي “أندرتيكر” (الحانوتي).

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وعلى هامش جلسة التصوير، أكدت فيفي عبده للمجلة إنها لا تفرض فنها على أي أحد، وقالت: “لا أفرض فني على الناس.. أثق بنفسي وبفني.. من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتي وأن لا يتصفح حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وواصلت فيفي عبده:”يرونني امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضر أحدا، لا سيما وأن الشباب يسري في دمي”.

وأضافت فيفي عبده: “لا أصدق أنني في هذا السن! دعينا نسأل الجمهور عن عمري!! الجميع يعطيني عمرا أصغر مما أنا عليه في الحقيقة.. أنا امرأة طيبة وعفوية وطبيعية وهذا ينعكس على شكلي الخارجي، فأبدو أصغر سنا وأكثر شبابا”.

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