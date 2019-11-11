المجلس الإنتقالي يوجه أول صفعة لحكومة المرتزقة عقب اتفاق الرياض

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

رفض المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، السماح لوزير خارجية الفار هادي، بالعودة الى عدن، عملاً بمخرجات اتفاق الرياض.

وأوضحت مصادر محلية ، أن المرتزق محمد عبدالله الحضرمي طلب من السفير السعودي لدى اليمن محمد ال الجابر التنسيق مع الانتقالي لعودته إلى عدن لتدشين العمل بوزارة الخارجية بناء على اتفاق الرياض، غير أن الانتقالي رفض.

وبعث الانتقالي برسالة الى الفار هادي بأنه لن يسمح سوى بعودة رئيس حكومة المرتزقة، معين عبدالملك ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي فقط , وذلك من اجل صرف المرتبات، وليس ممارسة اي اعمال اخرى حسب المصدر.