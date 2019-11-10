إقامة ندوة بمأرب لأسر الأطفال المجندين في جبهات القتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - مأرب

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب ندوة حول رفع الوعي المجتمعي بشـم قضية تجنيد الأطفال والمخاطر التي تواجه الأطفال في جبهات القتال.



واستهدفت الندوة 30 من الآباء والأمهات ممن يخضع أطفالهم لتأهيل نفسي واجتماعي برعاية من المركز بهدف إشراكهم في عملية التأهيل وتعريفهم بحقوق الأطفال والمخاطر التي تلحق بهم في جبهات القتال، إضافة الى تعريفهم باتفاقيات حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها وعن المسؤولية القانونية إزاء جريمة تجنيد الأطفال.

وينفذ المركز الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن والذي يستهدف فيه أيضا توعية أفراد المجتمع بمخاطر التجنيد القسري للصغار.