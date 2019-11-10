شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليافعي : إتفاق الرياض جاء بعد عدم تحقيق الشرعية إنتصارات لمدة 4سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال الشاعر أبو وجدان اليافعي، عضو إتحاد الكتاب الجنوبيين، إن إتفاق الرياض جاء بعد أن فشلت شرعية الاخوان برئاسة الرئيس هادي ولم تحرك ساكنا ولم تحقق اي نصر طيلة الاربع السنوات منذوا بدء انقلاب مليشيات الحوثي على الرئيس هادي .

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وأكد اليافعي لـ"الخليج 365"، أن إنسحاب القوات الشمالية من الجنوب يكمن في أن الحروب التي تجري في محافظات الجنوب والاطراف للمحافظات اليمنية هي قوات جنوبية فقط.

وأضاف عضو إتحاد الكتاب الجنوبيين، أنه اضطرت القوات الجنوبية ان تدخل في تحرير مناطق شماليه منها مدينة الفاخر ومن قبلها مدن كثيرة من مدن الحديدة وكافة مدن الساحل الغربي.

جدير بالذكر، انه وقع كل من المجلس الإنتقالي الجنوبي ممثلاص عن الجنوب والرئيس عبد ربه منصور هادي ممثلاً عن حكومة الشرعية إتفاق الرياض الذي يقضي بخروج القوات الشمالية من الجنوب، وأن تكون المحافظات الجنوبية تحت الإدارة الأمنية للقوات التابعة للمجلس الإنتقالي.