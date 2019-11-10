عدن.. إقامة دورة تدريبية بمعهد الطيران المدني والأرصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

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نظم معهد الطيران المدني والارصاد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية حول أساسيات أمن الطيران، بمشاركة 35 متدرب من مختلف القطاعات العاملة بمطار عدن الدولي.



وتهدف الدورة على مدى 10ايام، إلى اكساب المشاركين معارف ومهارات على كيفية اتخاذ الاجراءات والتدابير الامنية لتأمين وحماية المطار وتجهيزاته والطرق المثلى لسلامة المسافرين والتعامل مع الطائرات وإتباع التدابير الامنية القياسية لتفادي الكوارث والمخاطر الطارئة في المطار.

واكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله أبو بكر، حرص الهيئة على مواكبة التطورات في مجال الأمن والسلامة للطيران المدني، لضمان تنفيذ الاجراءات الأمنية الصحيحة في حماية وسلامة الطيران.