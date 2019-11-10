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بدء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي بهيئة الادوية بالعاصمة عدن

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

بدء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي بهيئة الادوية بالعاصمة عدن

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الخليج 365 - عدن

دشنت الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية بعدن اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من الدورة الاولى الخاصة بممارسة الصناعات الصيدلانية الجيدة.

ويتلقى 30 مشاركا من المركز الرئيسي للهيئة بعدن وفروعها في حضرموت وتعز والحديدة، معارف نظرية وتطبيقية حول نظم المياه في الصناعات الدوائية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر احمد الباكري، على أهمية هذه الدورات في اكساب المشاركين معارف في التواصل في مختلف المجالات وبما يسهم في تطوير قدرات الصيدلاني، مشيرا الى أن البرنامج الذي استهدف في مرحلتيه الأولى والثانية اكثر من 70  كادرا يأتي في اطار اهتمام الهيئة بقضايا التعليم المستمر.

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