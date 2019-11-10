ندوة علمية عن "التصوير الطبي الرياضي" بوادي حضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

عقدت اليوم بمدينة سيئون، ندوة علمية عن "التصوير الطبي الرياضي" نظمها قسم الأشعة بهيئة مستشفى سيئون العام، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشعة .

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وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، باقامة مثل هذه الندوة التي تسهم في التعريف بالأشعة ودورها الحيوي في الرعاية الصحية ومناقشة المواضيع والأبحاث العلمية المختلفة.

وتناولت الندوة ورقة عمل للأخصائي الدكتور عرفات حسن السباعي عن الاصابات الرياضية في الركبة وطرق العلاج، فيما تطرق المحور الثاني للدكتور أديب بارجاء الى التشخيص الاشعاعي لتمزق الأربطة.

الى ذلك دشن الوكيل عبدالهادي التميمي اليوم، المخيم الطبي والجراحي والتدريبي التي تقيمه مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية بالتنسيق مع هيئة مستشفى سيئون العام وتمويل ميد جلوبل.

واستمع التميمي من رئيس منظمة ميد جلوبال الدكتور زاهر سحلول ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد، لشرح عن المخيم الذي يستهدف اجراء نحو 40 عملية جراحية نوعية في عدة تخصصات مختلفة بإشراف كادر طبي يضم مجموعة من الاستشاريين والاخصائيين من خارج الجمهورية.