تدشين دورة أساسيات الأشعة التلفزيونية في مجال النساء والولادة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، الأحد، دورة أساسيات الأشعة التلفزيونية في مجال النساء والولادة للطبيبات العاملات في المراكز الصحية بمديريات ساحل حضرموت بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ .

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وخلال التدشين أكد الدكتور "رياض الجريري" أن هذه الدورة ستسهم في رفع قدرات العاملين في الجانب الصحي وذلك في اطار الخطة العامة لمكتب وزارة الصحة الصحة العامة والسكان والهادفة لتأهيل الكادر الصحي في مختلف المجالات التخصصية، شاكراً التدخلات الكبيرة لمؤسسة صلة للتنمية ودعمها المستمر للقطاع الصحي ومن بينها تمويلها لدورة أساسيات الأشعة التلفزيونية.

من جانبه قال مدير البرامج الصحية بمؤسسة صلة للتنمية الدكتور محمد عمر باهيثم أن مؤسسة صلة للتنمية أرتأت اقامة هذه الدورة المتخصصة للطبيبات في المراكز الصحية ضمن البرنامج البرنامج العام للمؤسسة والهادف إلى بناء قدرات العاملين في كل القطاعات ومن بينها قطاع الصحة، مشيراً بأن المؤسسة قامت بالكثير من التدخلات في الجانب الصحي بمحافظة حضرموت في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية كونها تقدم خدمات كبيرة ومباشرة للمواطنين.

بدورها قالت مدير الصحة الانجابية بساحل حضرموت الدكتورة فاطمة محمد العيدروس "ان الدورة تستهدف 21 طبيبة من العاملات في المراكز الصحية على مستوى مديريات ساحل حضرموت كافة وتستمر لمدة شهر كامل، سيتعرفن خلالها على مكونات جهاز السونار وكيفية تشغيله واستخدامه في المرحلة الأولى للحمل والحمل خارج الرحم، إلى جانب استخدام الجهاز في المرحلة الثانية والثالثة وحتى للمرأة غير الحامل.

وتقدمت الدكتورة "فاطمة العيدروس" بجزيل الشكر لقيادة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسة صلة على تبنيهم للبرامج التأهيلية للعاملات في المراكز الصحية لتقديم خدمات أفضل للمرضى.