وزير الاعلام يعلق على ممارسات مليشيا الحوثي الإيرانية.. وهكذا وصفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الاعلام معمر الارياني ان المليشيا الحوثية المدعومة من ايران تمارس أبشع صور الاستغلال والمتاجرة بالدين لإزهاق دماء اليمنيين وتحقيق أهداف سياسية خبيثة، مؤكدا ان هذه الممارسات كفيلة بإشعال ثورة شعبية عارمة في مناطق سيطرتها.

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وأوضح وزير الاعلام ان مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة والإجماع الوطني توظف ‏ذكرى مولد نبي الرحمة والمحبة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتكريس حالة الفرقة وتحشيد المقاتلين وغرس ثقافة الموت والكراهية والإرهاب بين المغرر بهم من عناصرها .

وأشار الارياني إلى رفض مليشيا الحوثي سداد مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ سنوات بحجة شحة المواد فيما هي تنفق بسخاء وبذخ عشرات المليارات لإحياء مناسبات دينية، وتسرق الغذاء الذي تقدمه منظمات الإغاثة الدولية من أفواه الملايين من اليمنيين الذين يتضورون جوعا جراء سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها.

وأضاف وزير الإعلام ان "الأضواء واللافتات التي علقتها المليشيا بشوارع صنعاء كلفت مليارات الريالات المنهوبة والمهرجانات التي نظمتها في مناطق سيطرتها وساقت فيها الموظفين من مقار أعمالهم والطلاب من مدارسهم والمواطنين من منازلهم باتباع سياسة الترهيب والترغيب، لن تطعم جائعا ولن تكسو عاريا ولن تغطي جرائم المليشيا وتجمل وجهها القبيح أمام العالم.

وأكد الارياني ان ممارسات المليشيا الحوثية التي تظهر عدم اكتراثها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها وأوضاعهم المعيشية القاسية، كفيلة بإشعال شرارة الثورة الشعبية العارمة في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها، الثورة التي ستعيد لصنعاء وهجها والقها ووجهها الحقيقي كعاصمة للتسامح والمحبة والسلام.