شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحضرمي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 تسلم وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصر غير المقيم لدى اليمن احمد فاروق توفيق.

وأشاد الحضرمي بمواقف مصر المساندة لليمن حكومة وشعبا .. مشيرا الى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. من جانبه اعرب السفير المصري عن امنيات بلاده بان يتحقق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار الى كافة ربوع اليمن.

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