عدن.. تدشين البرنامج التدريبي للمشورة في تنظيم الأسرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات بدأت بعدن اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي التنشيطي للمشورة في تنظيم الأسرة، أقامها قطاع السكان بوزارة الصحة بدعم من منظمة رعاية الاطفال الدولية، وتمويل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وحث مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش، المشاركات علی التركيز علی مفردات الدورة وتعزيز مفاهيم الصحة الانجابية في مواقع تقديم الخدمة والمشورة. وتهدف الدورة على مدى 15 يوما الى اكساب 15 طبيبة مشاركة، مفاهيم الصحة الانجابية والوسائل الحديثة في تنظيم الاسرة.

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