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مركز الملك سلمان يمول حملة وتوعية صحية بجزيرتي الفتش وبكلان بحجة 

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اليمن العربي - حجة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

مركز الملك سلمان يمول حملة وتوعية صحية بجزيرتي الفتش وبكلان بحجة 

الخليج 365 - حجة

نفذ مركز الجعدة الصحي حملة للتوعية والتثقيف في جزيرتي الفتش وبكلان التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة بتمويل، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وجرى استقبال المرضى في الجزيرتين من مختلف الفئات ومعاينتهم وتشخيص أمراضهم وصرف الأدوية المناسبة لحالاتهم وكذلك تقديم التوعية والتثقيف الصحي لهم وكيفية الوقاية من الأمراض والأوبئة.

كما جرى صرف بطاقات للحصول على أدوية خاصة بالسكان من ذوي الأمراض المزمنة( الضغط، والسكري، والربو، وفقر الدم، والصرع، والحالات النفسية) على أن تصرف بصورة شهرية، وتقييدهم في سجل المرضى بالمركز ومتابعة حالتهم بصورة مستمرة، وتم عمل بطاقات لرعاية الحوامل لصرف أدوية لهن ورعايتهن شهريًا.

ويعد التثقيف الصحي والتوعية للمواطنين من الأهداف الأساسية لمركز الجعدة الصحي، والذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة وتنفذه مؤسسة طيبة للتنمية، ويستفيد منه 18 الف شخص من مختلف الفئات العمرية.

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